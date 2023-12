Navalny "ritrovato" dopo 20 giorni: trasferito nella colonia penale IK-3 a Kharp

25 dicembre 2023 a

Alexei Navalny è stato ritrovato. Il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin, è infatti stato trasferito in una colonia penale in una regione artica della Russia settentrionale. Lo conferma la sua portavoce Kira Yarmysh con un post su X dove fa sapere che "Alexei sta bene". Da più di due settimane i suoi collaboratori non avevano più avuto notizie di dove si trovasse. Navalny è stato rintracciato nella colonia penale IK-3 a Kharp, nella regione autonoma dello Jamalo-Nenec, circa 1.900 km a nord-est di Mosca.

"Molte grazie ai nostri sostenitori, agli attivisti, ai giornalisti e ai media che sono preoccupati per la sorte di Alexei e che non si stancano di scrivere sulla situazione", ha cinguettato l’avvocato di Navalny, Ivan Zhdanov.

E ancora: "L'abbiamo trovato. Finn dall’inizio era chiaro che le autorità volevano isolare Alexei, soprattutto prima delle elezioni". Lui e i suoi collaboratori hanno inviato 618 richieste di informazioni sulla nuova colonia dove è stato trasferito Navalny, che era detenuto in una colonia penale a 235 km (145 miglia) a est di Mosca. Le autorità, sostiene, gli hanno fornito più d'una volta informazioni false. Da qui la conclusione: "La situazione di Alexei è un chiaro esempio di come il sistema tratta i prigionieri politici, cercando di isolarli e reprimerli. Ma noi continuiamo nella nostra lotta. Grazie. Libertà per Navalny".