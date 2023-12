Mar Rosso, gli Houthi attaccano una nave Msc e rivendicano: "Respinti gli avvertimenti"

26 dicembre 2023 a

Un altro attacco nel Mar Rosso rivendicato dagli Houthi, gli indipendentisti yemeniti sostenuti dall'Iran che stanno cercando in ogni modo di allargare il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas.

La notizia dell'ultimo attacco è stata data da Al Jazeera, che citando una fonte yemenita ha riferito che gli Houthi hanno attaccato una nave Msc, sempre nel Mar Rosso, con l'obiettivo di impedirle di raggiungere israele. La notizia, poi confermata, è stata rilanciata anche dai media israeliani. Come promesso, gli Houthi proseguono nella loro strategia del terrore: attaccare ogni nave diretta in Israele che transita nel Mar Rosso.

Il portavoce militare dei ribelli Houthi dello Yemen, rivendicando l'attacco, ha poi aggiunto che il gruppo ha colpito con missili una nave commerciale MSC, dopo che quest'ultima aveva respinto tre chiamate di avvertimento. Il portavoce ha aggiunto che gli Houthi hanno effettuato attacchi con droni contro Eilat, la città più meridionale di Israele, così come altre aree in quella che viene definita "Palestina occupata". Tuttavia, martedì non ci sono state segnalazioni di attacchi di droni su Eilat.

Al contrario, Israele ha poi confermato che un aereo da caccia dell'aeronautica Idf ha abbattuto un "bersaglio aereo ostile" sul mar Rosso questa mattina, martedì 26 dicembre. Il bersaglio era un drone lanciato dallo Yemen, dicono i militari. In una breve dichiarazione, l'Idf afferma che l'obiettivo si stava dirigendo verso Israele. Sempre l'esercito israeliano ha pubblicato filmati che mostravano l'intercettazione e l'abbattimento dei droni.