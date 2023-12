Morto Wolfgang Schaeuble, il super-falco tedesco e simbolo dell'austerità Ue

27 dicembre 2023 a

a

a

Addio a Wolfgang Schäuble. L'ex ministro delle Finanze tedesche, politico della Cdu e fedelissimo di Angela Merkel, uno dei uomini più potenti negli ultimi 50 anni della politica tedesca, è morto all'età di 81 anni.

Considerato un "super-falco", era il volto dell'austerity in Germania e in Europa: con le sue scelte, dall'inizio degli anni 2000, Schaeuble ha influenzato in modo decisivo le scelte della Ue, scontrandosi spesso con il governo italiano e con i Paesi dell'Europa del Sud.

Secondo quanto si apprende, l'ex ministro è morto nella serata di ieri, martedì 26 dicembre. La sua famiglia ha fatto sapere che è spirato "in modo sereno" tra i suoi cari. L'annuncio è stato dato sempre dalla famiglia in mattinata all'agenzia di stampa tedesca Dpa.