Ucraina, l'inganno di Mosca sui soldati nordcoreani: "Divise false", scoperti e massacrati

L'impiego dei soldati nordcoreani nella guerra in Ucraina comincia a essere una spina nel fianco per Mosca. Almeno 300 soldati nordcoreani sono stati uccisi nella guerra di Mosca contro Kiev. Lo ha reso noto il parlamentare sudcoreano Lee Seong-kweun ai giornalisti dopo un briefing dell'intelligence della Corea del Sud (Nis). Ucraina, Stati Uniti e Corea del Sud accusano Pyongyang di aver inviato più di 10.000 soldati per aiutare le forze russe nella loro invasione.

A dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che quasi 3.000 soldati nordcoreani erano stati “uccisi o feriti” nel Paese, mentre Seul stimava la cifra a 1.000. Ma in questo balletto delle cifre c'è una verità inquietante che solo la cattura di due soldati nordcoreani da parte di Kive ha portato alla luce: i militari di Kim al fronte hanno nomi, divise e documenti falsi in lingua russa. Ma c'è di più. I militari di Kim avrebbero anche ricevuto istruzioni molto precise. "Gli appunti trovati sui soldati morti indicano che le autorità nordcoreane hanno esercitato pressioni affinché si suicidassero", anche facendosi "esplodere prima della cattura", ha fatto sapere sempre Lee, il funzionario eletto, membro della commissione di intelligence del Parlamento di Seul. Infine a quanto pare in tanti, tra le fila dei nordcoreani, sarebbero stati reclutati con l'inganno: "Eravamo convinti di partecipare a una esercitazione", avrebbero detto, secondo il Guardian, i due militari nelle mani di Kiev. Truppe disorganizzate mandate allo sbaraglio: anche questa è guerra...