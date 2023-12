Extinction Rebellion, blitz in autostrada ad Amsterdam: "Cambia o muori"

30 dicembre 2023 a

Gli attivisti per il clima hanno bloccato oggi per ore parte dell’autostrada principale nei dintorni di Amsterdam, vicino all’ex sede della banca ING, per protestare contro il suo finanziamento dei combustibili fossili. Alcuni manifestanti hanno camminato lungo l’autostrada A10 mostrando uno striscione con le parole ’Cambia o muori', mentre due furgoni della polizia guidavano lentamente dietro di loro.

Un’altra persona portava un cartello scritto a mano che diceva: "ING esci subito dal petrolio e dal gas!". Altri hanno incollato le proprie mani al manto stradale. Decine di manifestanti di Extinction Rebellion sono stati poi arrestati dalla polizia nel tardo pomeriggio dopo aver ignorato l’ordine di terminare il blocco. Intanto a Milano per il blitz in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, nel corso del quale è stato imbrattato con vernice arancione l’albero di Gucci al centro dell’Ottagono, sono stati identificati quattro cittadini italiani, due uomini e due donne.

Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati accompagnati in Questura dai poliziotti della Digos e nelle prossime ore saranno denunciati alla procura di Milano. "Questa è l'ennesima dimostrazione di stupidità da parte di giovani che pensano di occuparsi di ambiente e clima imbrattando e vandalizzando monumenti storici e opere d’arte. E a Milano, e più in generale in Lombardia, questa cultura dell’idiozia è sempre più dilagante", ha affermato l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso. "Continuare a spendere parole nei confronti di simili soggetti è inutile -aggiunge l’assessore-. Tutti, nessuno escluso, dovrebbero unirsi nel coro di condanna verso chi agisce in questo modo stupido e scriteriato".