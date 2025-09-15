L'aria che tira, Pina Picierno spiana Travaglio e Schlein: "Festa del Fatto? Non ci andrei"

Simpatico siparietto, e in ogni caso piuttosto velenoso, a L'aria che tira tra David Parenzo e Pina Picierno. "L'hanno invitata alla festa del Fatto Quotidiano", ha esordito il conduttore di La7 rivolgendosi alla vicepresidente del Parlamento europeo del Partito democratico. Lei - il tutto nella puntata di lunedì 15 settembre - si è lasciata andare a un lungo sorriso e ha replicato: "Ma assolutamente no, ovviamente. Ma manco ci sarei andata. Quindi la disistima è ricambiata".

L'aria che tira: l'intervento di Pina Picierno

"Credo che si sta continuando a rimandare un chiarimento con Conte - ha proseguito Picierno -. E questa è una responsabilità di chi guida il Partito Democratico. Io non penso, l'ho detto tante volte, che ripetere la formula 'testardamente unitari' o ripetere la parola unità, basti a realizzare l'unità stessa. È possibile tenere insieme cose diverse. È possibile dare al centrosinistra un progetto politico credibile e vincere ma questo passa per un chiarimento che si continua colpevolmente a rimandare. Quando Schlein dice 'è giusto che non siamo d'accordo che l'Ucraina sia stata invasa in maniera criminale', io dico che invece non è giusto Perché se un partito di centrosinistra non sa riconoscere la resistenza di un popolo che resiste a un esercito oppressore di stampo imperialista, come è quello di Putin, allora non può dirsi una coalizione di sinistra”.