Reazione a catena, scoppia il caso Matricole: "Già detto il 4 settembre"

A "Reazione a catena", il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, i campioni in carica Doppia Coppia, trio composto da Luca, Serena e Samuele (già arrivati a oltre 50mila euro) cedono lo scettro dopo tre puntate molto fortunate ai loro giovanissimi sfidanti, Le Matricole dalla provincia di Milano.

Matteo, Andrea e Tommaso hanno la meglio in una "Intesa vincente" molto emozionante e giocata sul filo dei secondi, approdando alla "Ultima catena" con 93mila euro di montepremi, che a suon di errori si riducono però ad appena 727 euro. Alla fine, però, gli studenti con i due indizi "Occhio" e "Raiplay" e l'ultimo aiuto riescono ad azzeccare la risposta corretta, "Riguardo", portandosi a casa il gruzzoletto. E su X i telespettatori che seguono e commentano le puntate della trasmissione in tempo reale si scatenano.

"Riguardo, parola già usata degli autori nel lontanissimo 4 settembre. 2025", c'è chi nota ironicamente bacchettando gli autori. "Ma c'era qualche giorno fa 'riguardo' associato a 'proposito' se non sbaglio", "Allora riguardo. Ma ricordo male io o 'riguardo' era l'ultima parola già qualche giorno fa?", "Riguardo non l'hanno già fatto???".

Molti ironizzano sull'entità della vincita: "Festa grande per 727 €! Però hanno meritato", "Ma tutto questo entusiasmo per 700 euro", "Bravissimi all'intesa, catena finale non facilissima, vincita esigua di 727€... Sono praticamente tornati i Dai e Dai", "Comunque bravi perché hanno ragionato molto e in maniera intelligente", "Ma perché devono fingere di trovarne altre improponibili...", "C'era bisogno di comprare il terzo elemento per dire la parola riguardo quando si è sempre detto occhio di riguardo?", "Le hanno dette tutte, tranne riguardo! Magari è quella giusta!", "Ma perché devono fingere di trovarne altre improponibili...".

Qualcuno, ancora più malizioso, chiude il conto con le critiche così: "L'applauso finto in anticipo rispetto all'annuncio della vittoria è stato un bellissimo momento".