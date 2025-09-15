La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Parole che non passano inosservate, quelle di Anna Falchi a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La Falchi, pronta al ritorno su Rai 2 al timone de I Fatti Vostri, condotto insieme a Flavio Montrucchio, è tornata a ribadire una posizione che aveva già espresso in passato.

Tutto nasce quando la Balivo ha voluto ricordare un (presunto) screzio di qualche anno fa con Giancarlo Magalli, nato da una battuta in diretta a Domenica In. “Pare che nel dietro le quinte ti abbia ripreso per una tua barzelletta un po’ colorita durante Domenica In e tu te la saresti legata al dito", ha ricordato la conduttrice. Da par suo Anna Falchi non si è tirata indietro e ha confermato: "Sono passati 26 anni, io non sono così rancorosa. È stato un grande insegnamento per me perché quando si entra nella casa degli italiani bisogna sempre farlo con garbo”. E ancora: "Se non fosse stato così, oggi non sarei un volto Rai”, ha lasciato intendere con orgoglio".

A quel punto, ecco che si è passati a parlare di catcalling, tema in una certa misura affine all'aneddoto rievocato. E la Balivo ha ricordato: "Non ho capito, hai detto viva il catcalling". E Anna Falchi ha confermato: "Non ci trovo niente di male. Ci lamentiamo sempre che non ci sono più i maschi. Non mi dà fastidio, mi è sempre successo e fortunatamente continua a succedermi. Sono un po’ dalla parte degli uomini". Insomma, un sonoro schiaffo agli eccessi di puritanesimo.