Sondaggio Swg per il TgLa7, Meloni in volo: Pd e 5 Stelle vedono il baratro

Come andrebbe se si votasse oggi? L'annuncio come da tradizione del lunedì lo dà il direttore Enrico Mentana, snocciolando in diretta in coda all'edizione delle 20 i dati del sondaggio Swg per il TgLa7.

Ancora una volta sono ottime notizie per la premier Giorgia Meloni e in generale per la maggioranza di centrodestra e, viceversa, pessime per le opposizioni a poche settimane da una prova importante come le prossime elezioni regionali. Un test amministrativo, certo, ma considerata l'importanza delle regioni coivolte, dalle Marche alla Campania, dalla Puglia alla Calabria, la tornata avrà una valenza politica considerevole anche a Roma.

Fratelli d'Italia, ormai stabilmente dall'ottobre del 2022 primo partito d'Italia, si conferma tale arrivando al 30,4% e guadagnando rispetto a una settimana fa lo 0,4 per cento. Nel centrodestra sale anche la Lega di Matteo Salvini, quarto partito all'8,7% (+0,1) e aumentando il divario sugli alleati di Forza Italia, che cede lo 0,2 e scende all'8,1 per cento.

E a sinistra? Il Pd cala al 21,9%, perdendo lo 0,3 proprio come il Movimento 5 Stelle, che dal 13,6% scende all'8,7 per cento. Un campanello d'allarme per Elly Schlein e Giuseppe Conte, che forse agli elettori sembrano più impegnati a punzecchiarsi e rubarsi voti e spazio per la leadership che intenti a trovare una credibilità come forza unitaria d'opposizione. Non va bene nemmeno ai compagni Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, visto che Alleanza Verdi e Sinistra perde per strada lo 0,2 fermandosi al 6,6 per cento. Alle spalle dei sei maggiori partiti raggranella un +0,1 Azione di Carlo Calenda, ora al 3,5% ma sempre fuori dagli schieramenti e, almeno apparentemente, dai giochi.