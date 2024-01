Iran, "attacco terroristico" dove è sepolto Soleimani: almeno 103 morti

Sono almeno 103 le persone che hanno perso la vita a causa di due esplosioni nei pressi del cimitero di Kerman, nell'Iran centrale. Qui in migliaia si stavano recando per commemorare Qassem Soleimani, il capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un'operazione degli Stati Uniti. A darne la notizia è il sindaco di Kerman. Secondo l'agenzia Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione, si è trattato di un attentato terroristico.

Oltre alle vittime si conterebbero 71 feriti. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le esplosioni siano state causate da "alcune bombole di gas" sulla strada che porta al camposanto dove è sepolto Soleimani, celebrato in patria come un eroe e un martire. Inoltre, secondo l'agenzia Mehr, molte persone sono rimaste ferite a causa del sovraffollamento. Non si hanno ancora informazioni dettagliate sull'incidente. Un fatto che cresce ancor più la tensione con Israele.

Intanto è atteso per oggi alle 17 ora italiana il discorso del leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il discorso era in programma da tempo (era stato annunciato lo scorso 23 dicembre) ma è sotto particolare osservazione visto che giungerà all'indomani dell'esplosione a Beirut in cui è stato ucciso il numero due dell'ufficio politico di Hamas, Saleh al-Arouri. Uccisione che vede l'Egitto prendere provvedimenti. Il Paese ha ufficialmente informato Israele di aver congelato il suo ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e le fazioni palestinesi nei negoziati sugli ostaggi, dopo l'uccisione di Al-Arouri.

