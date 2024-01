Hezbollah, razzi sul Monte Meron: "Questa è solo la prima risposta"

06 gennaio 2024 a

a

a

Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi dal Libano sul Monte Meron, nel nord di Israele. In una dichiarazione, il gruppo terroristico ha affermato di aver preso di mira un’installazione militare israeliana nell’area. L’attacco, afferma l’organizzazione, è "una risposta iniziale" al presunto assassinio israeliano del funzionario di Hamas Saleh al-Arouri in Libano la scorsa settimana. Intanto nel mirino di Hamas finisce anche il segretario di Stato Blinken.

"Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, deve aver imparato la lezione e ora dovrebbe concentrarsi sugli errori commessi sostenendo ciecamente Israele". Sono le parole del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, secondo quanto riferito da Times of Israel. "Ci auguriamo che il signor Blinken abbia imparato la lezione degli ultimi tre mesi e si sia reso conto della portata degli errori che gli Stati Uniti hanno commesso sostenendo ciecamente l’occupazione sionista e credendo alle sue bugie, che hanno provocato massacri e crimini di guerra senza precedenti contro il nostro popolo a Gaza", ha detto Haniyeh nel giorno in cui il responsabile americano ha iniziato il suo ennesimo tour in Medio Oriente. Blinken è arrivato a Istanbul ieri sera per la prima tappa di un viaggio che include visite in Israele e Cisgiordania, insieme a cinque stati arabi. Il suo tour si accompagna al crescente timore che il conflitto possa travolgere altre aree regionali.