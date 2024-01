Boeing 737 Max, il portellone si stacca in volo? Ecco cos'hanno ritrovato a terra

08 gennaio 2024 a

È stato ritrovato intatto l'iPhone di uno dei passeggeri dell'Alaska Airlines, il famigerato Boeing 737 Max il cui portellone centrale si è letteralmente staccato pochi minuti dopo il decollo da Portland. Il cellulare di una delle persone a bordo è volato via ed è stato trovato qualche giorno dopo intatto, integro nonostante una caduta "da 5mila metri". I passeggeri di quel volo sfortunato si sono ritrovati alle prese con un'improvvisa decompressione. Cosa che ha portato a una immediata deviazione per un atterraggio d'emergenza nello stesso aereoporto di Portland mezz'ora dopo la partenza.

"Ho trovato un iPhone sul ciglio della strada... - ha scritto un uomo su X -. Ancora in modalità aereo con mezza batteria e acceso sulla mail del ritiro bagagli per #AlaskaAirlines ASA1282. È sopravvissuto a una caduta di 16mila piedi (circa 4800 metri, ndr) perfettamente intatto!". Un post, questo, diventato virale in pochi minuti. "Quando ho chiamato Zoe del NTSB (National Transportation Safety Board) - si legge ancora nel tweet - ha detto che era il secondo telefono ad essere trovato".

L'NTSB è un'agenzia investigativa che indaga ed emette rapporti in merito agli incidenti che coinvolgono aeroplani, navi, treni, oleodotti e gasdotti. L'uomo che ha trovato il cellulare, in un video pubblicato su TikTok, ha detto di essere andato a fare una passeggiata dopo che l'NTSB aveva "chiesto alle persone di andare a segnalare qualsiasi cosa che sembrasse essere caduta in seguito all'incidente dell'Alaska Airlines".