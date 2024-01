Ucraina, l'annuncio della Casa Bianca: "Interrotti gli aiuti a Kiev"

11 gennaio 2024 a

a

a

Gli Stati Uniti hanno smesso di fornire armi e attrezzature militari all’Ucraina a causa della mancanza di fondi di bilancio per tali programmi. Lo ha confermato, nel corso di un regolare briefing con i giornalisti, il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "È di fondamentale importanza che il Congresso degli Stati Uniti agisca in base a questa richiesta di sicurezza nazionale per ulteriori fondi di bilancio per l’Ucraina in modo da ricevere ulteriori finanziamenti", ha affermato Kirby.

"L’aiuto che abbiamo fornito è ormai giunto a una brusca battuta d’arresto", ha sottolineato. E sempre Kirby ha parlato anche delle armi che in questi mesi sono state inviate a Kiev per sostenere l'esercito ucraino nella guerra contro l'invasore russo: "Il fatto che in Ucraina ci sia una guerra in atto pone limiti reali alla capacità degli Stati Uniti di monitorare tutte le armi e i proiettili inviati".

Kirby ha fatto chiarezza su questo punto rispondendo ad una domanda in merito al rapporto pubblicato oggi dall’ufficio dell’ispettore generale del Pentagono, in cui viene segnalato che le autorità statunitensi avrebbero perso le tracce di forniture militari inviate a Kiev per circa un miliardo di dollari, Kirby ha affermato che la Casa Bianca è "grata" per il lavoro svolto. "Per mesi abbiamo espresso la necessità di controlli approfonditi su dove vengono inviate e come vengono utilizzate le nostre armi: il rapporto dice chiaramente che non ci sono prove di dirottamenti delle nostre forniture", ha aggiunto.