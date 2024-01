Taiwan, il candidato anti-Cina Lai in vantaggio alle elezioni

13 gennaio 2024 a

a

a

La minaccia militare della Cina non ha fermato la scelta democratica degli elettori di Taiwan, dove oggi si è votato per le elezioni politiche. In mancanza di risultati parziali ufficiali, un'ora e mezzo dopo la chiusura dei seggi nelle presidenziali, le principali emittenti televisive danno a William Lai, attuale vicepresidente del partito al potere Dpp, un vantaggio di circa il 4 per cento sui suoi due rivali. Lo riporta la Bbc.

Già ex premier, Lai è il candidato più apertamente anti-Cina che non a caso Pechino accusa di posizioni indipendentiste, ed è dato oggi al 37%, con Hou Yu-ih del Kuomintang (ex capo della Polizia ed ex sindaco di New Taipei) e con posizioni filo-Cina fermo al 33% e Ko Wen-je, che si è proposto un'alternativa alle scelte tradizionali, terzo con il 29 per cento. Resta altissima l'affluenza alle urne nella capitale Taipei, attestata al 70,06 per cento, come riferito dal canale di informazione Set News. Nelle ultime elezioni del 2020 nella capitale era andata ai seggi la stessa percentuale di aventi diritto a conferma di come il voto resti un momento centrale e imperdibile nella vita politica dell'isola, che la Cina continua a ritenere una propria "provincia". Tutti e tre i candidati alle elezioni presidenziali di Taiwan hanno ottenuto oltre un milione di voti.

Nelle ore in cui i 19 milioni di abitanti di Taiwan erano chiamati al voto, era arrivato l'inquietante "avvertimento" della Cina. Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver individuato 8 aerei militari cinesi intorno a Taiwan, uno dei quali ha attraversato la zona di identificazione della difesa aerea sudoccidentale dell'isola, alle 6 ora locale di questa mattina, le 23 di venerdì sera in Italia, cioè poco prima dell'apertura dei seggi. Il ministero ha aggiunto di avere individuato anche 6 navi della Marina cinese intorno all'isola. "Le forze armate hanno monitorato la situazione e hanno incaricato gli aerei combat air patrol, le navi della Marina e i sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività", riferisce ancora il ministero della Difesa taiwanese.