Alzheimer, "si manifesta decenni prima dei sintomi": l'esperto, i 4 campanelli d'allarme per riconoscerla

14 dicembre 2024 a

a

a

L'Alzheimer, malattia che comporta la perdita della memoria, si manifesterebbe decenni prima dei tradizionali sintomi: per questo bisognerebbe fare attenzione a possibili campanelli d'allarme della patologia. In particolare, sono quattro i segnali da tenere sott'occhio, secondo Daniel Amen, psichiatra e ricercatore della California, che ne ha parlato in un video su TikTok. Il primo è il peggioramento della propria memoria negli ultimi 10 anni: "L'80% delle persone afferma che è così, e in questo caso c'è l'80% di probabilità che la situazione continui a peggiorare".

Il secondo campanello d'allarme, invece, è rappresentato da una scarsa capacità di giudizio e da un'elevata impulsività. Ciò significa che probabilmente "l'attività dei tuoi lobi frontali, ovvero la parte del cervello che ti 'supervisiona', sta diminuendo, e questo non è un bene", ha spiegato l'esperto. Poi, c'è il terzo elemento, che è una soglia dell'attenzione particolarmente bassa, con più facilità nel distrarsi. In questo caso non c'entra nulla una condizione come l'Adhd, ma si tratterebbe piuttosto di un progressivo peggioramento. L'ultimo segnale, infine, è il fatto di essere spesso di cattivo umore o depressi. Il dottor Amen, poi, ha indicato anche alcuni comportamenti che aumentano il rischio di sviluppare la demenza, cioè obesità, carenza di energia, disfunzione erettile e insonnia cronica.

Alzheimer, lo spray nasale che può cambiare la lotta alla malattia: ecco come funziona