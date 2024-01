Kate Middleton, mistero e ansia. "Operata all'addome, ricovero di due settimane"

17 gennaio 2024 a

a

a

E' stata operata all'addome a Londra la principessa Kate Middleton. L'intervento risalirebbe a ieri, martedì 16 gennaio, ma la notizia è stata comunicata solo oggi. A riferirlo fonti della corte britannica ai media, senza però precisare la natura esatta dell'intervento. L'operazione, che era programmata e si è svolta nella London Clinic, vicino a Regent’s Park, si è conclusa "con successo". Secondo il Daily Mail, non si tratterebbe di cancro. Tuttavia, non si sarebbe trattato comunque di una passeggiata. E lo confermano i tempi previsti per la ripresa. Pare, infatti, che la principessa di Galles, 42 anni, "non riprenderà gli impegni ufficiali fino a Pasqua". Le stesse fonti, poi, sottolineano che il ricovero dovrebbe durare per almeno "10-15 giorni".

"La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione - si legge in un comunicato di Kensington Palace - ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità". Nella nota viene fatto riferimento anche all’auspicio del rispetto della sua privacy. In ogni caso, si tratta di una notizia che ha scombussolato i sudditi inglesi. Anche perché è la prima volta che la principessa, a parte le tre gravidanze, viene ricoverata in ospedale in anni recenti. Durante le tre gravidanze - come ricorda il Corriere della Sera - la moglie del principe William era stata ricoverata prima del parto per iperemesi gravidica, nausea forte che spesso colpisce le donne incinte.