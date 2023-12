Kate Middleton, il gesto choc a George che spezza il cuore ai sudditi

13 dicembre 2023 a

Kate Middleton, con un solo gesto, avrebbe spezzato il cuore ai sudditi inglesi. Sarebbe successo durante il concerto natalizio "Together at Christmas" nell’Abbazia di Westminster a Londra, una delle tante uscite pubbliche della famiglia reale in vista del Natale. Durante il concerto, ci sarebbe stato - secondo quanto notato dagli appassionati della royal family - un dolce gesto di George nei confronti di mamma Kate che, però, non avrebbe ricambiato.

William e Kate sono arrivati all'Abbazia di Westminster a Londra, insieme ai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis. Prima di entrare nella chiesa dove il coro si stava preparando per cantare, i tre piccoli reali sono corsi verso una buca delle lettere speciale per inviare le loro letterine di Natale con su scritti i loro desideri. Poi, dopo aver imbucato i cartoncini, sono tornati da mamma e papà. William ha preso la mano di Charlotte, mentre Louis quella di Kate. I sudditi inglesi, però, si sono accorti che anche George avrebbe voluto prendere la mano della mamma. Ma quest'ultima non avrebbe colto il segnale, concedendo la sua dolce stretta solo al terzogenito. La scena è diventata virale soprattutto su TikTok, dove diversi utenti hanno scritto: "Povero George, sembra grande ma è anche lui un bambino". E ancora: "Che tenerezza, anche lui avrebbe voluto stringere la mano di mamma Kate".