Kate Middleton, indiscrezioni da Londra: "Ricovero per isterectomia"?

18 gennaio 2024

Sudditi in ansia nel Regno Unito per Kate Middleton, che come comunicato ieri 17 gennaio da una nota di Kensington Palace, residenza ufficiale della principessa e del principe William, si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale in una clinica privata a Londra. Secondo quanto riportano i media britannici, Kate resterà in ospedale per un paio di settimane.

Nel comunicato è stato precisato che Kate è stata ricoverata alla London Clinic per una operazione di chirurgia addominale programmato. "L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni per poi proseguire la convalescenza a casa". Come consigliato dai medici, è "improbabile" che la principessa del Galles torni agli impegni pubblici "prima di Pasqua".

Un periodo quindi piuttosto lungo sul quale si sono scatenati i rumors. Che cos'ha Kate Middleton? Secondo la Bbc le sue condizioni di salute sarebbero "serie", del resto "è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche sono serie". Allo stesso tempo Kensington Palace avrebbe precisato che le sue condizioni di salute non sono legate a un tumore. Secondo il Corriere della Sera "a giudicare da quanto comunicato da Kensington Palace e dalla lunghezza dei tempi di recupero, si potrebbe azzardare l’ipotesi che si sia trattato di una isterectomia, che può rendersi necessaria anche per condizioni diverse da un’insorgenza tumorale, ma siamo nel campo della pura speculazione".

Intanto la principessa chiede che venga rispettata la sua privacy: "La Principessa del Galles spera che il pubblico capisca il suo desiderio di garantire ai suoi figli quanta più normalità possibile e quello di tenere private le sue informazioni mediche personali". Kensington Palace fornirà aggiornamenti sulle condizioni di salute di Kate solo "quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere". Kate Middleton "desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto che ha dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, al più presto".