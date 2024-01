Il ladro entra in casa, come reagisce il cane da guardia: sconcerto

20 gennaio 2024 a

I suoi padroni devono rassegnarsi: non solo il loro cane non è da guardia, ma sembra anche essere "complice" dei ladri. Quando, dopo un furto nella loro casa a Boise, nell'Idaho (Stati Uniti), hanno rivisto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza sono rimasti sconcertati. I video mostrano un ricercato, Jacob Smart, di 38 anni, mentre si introduce in una abitazione e invece di essere attaccato dal cane che stava in giardino ha ricevuto coccole e baci.

Il "guardiano" della casa anziché incutere terrore e attaccare il malintenzionato, si è prima disteso in posizione di attacco, poi gli è saltato addosso per farsi coccolare ad accarezzare. Cosa che il malvivente ha fatto volentieri: quando un cane scodinzola e chiede di giocare è impossibile dire di no, neanche quando sei un ladro ricercato dalla polizia che sta per rubare nell'ennesimo appartamento in città.

Le immagini condivise dalla polizia per diffondere le generalità del ladro sono diventate subito virali per la dolcezza mostrata dal cane che voleva solo giocare con l'uomo che, comunque, dopo averlo coccolato entra comunque nell'abitazione, ruba, e poi si dà alla fuga. Jacob Smart è descritto dalla polizia come un uomo alto un metro e ottanta, con occhi e capelli castani, che pesa circa 90 chili. Giovedì scorso, 18 gennaio, l'ufficio dello sceriffo della contea di Boise ha pubblicato un post su Facebook in cui ha chiesto a tutti i cittadini di rimanere vigili e di fare attenzione all'uomo che si aggira per le case da diversi mesi.