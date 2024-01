Kate Middleton ricoverata? E il principe Harry... la foto che scatena un terremoto

22 gennaio 2024 a

Il Regno Unito e il mondo intero in ansia per Kate Middleton, la principessa ricoverata alla London Clinic in seguito a un intervento chirurgico. Mistero su cosa la abbia colpita, ma tutte le indiscrezioni portano a pensare che sia qualcosa di molto serio, tanto che anche il principe William, il marito, ha annullato tutti gli impegni istituzionali per starle al fianco.

La notizia del ricovero è stata data dalla famiglia reale il 18 gennaio. Ora Kate Middleton ha davanti a sé almeno un'altra settimana di ricovero prima di essere trasferita al Cottage Adelaide di casa Windsor dove inizierà una riabilitazione che si preannuncia piuttosto lunga.

Ed in questo contesto ecco che ancora una volta finisce nel mirino Harry, il principe ribelle e in fuga negli Stati Uniti insieme a Meghan Markle. Per inciso, Harry non sarebbe stato avvertito dell'intervento di Kate: pare che lo abbia scoperto con una notifica sul cellulare e pare, altrettanto, che non la abbia presa bene.

Il punto però è che una nuova bufera si sta abbattendo su Harry. Tutta colpa di un selfie in cui si è mostrato con Mario Max, detto "il re della tv spazzatura", il tutto nel corso della premiazione che si è tenuta a Los Angeles dei Living Legend of Aviation Awards, cerimonia iniziata il 19 gennaio, il giorno successivo al ricovero di Kate.

Mario-Max è un concorrente del Grande Fratello americano, presenza fissa su alcuni canali piuttosto controversi di televendite televisive. Ma, soprattutto, da anni continua a ripetere di essere un cugino alla lontana della famiglia reale britannica, tanto che ne è sorta una disputa col principe Alexander di Schaumburg-Lippe. E insomma, il fatto che il principe Harry abbia scelto di farsi immortalare con lui proprio quando uscivano le notizie su Kate Middleton ricoverata, per ovvie ragioni, sta scatenando una tempesta mediatica e feroci critiche sul principe ribelle.