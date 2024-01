Kate Middleton, indiscrezioni inquietanti: "Potrebbe tornare da remoto"

22 gennaio 2024 a

a

a

La principessa del Galles Kate Middleton potrebbe tornare ai suoi impegni anche prima di Pasqua, ma da remoto: questo quanto riferisce il Daily Mail, che sottolinea come il senso del dovere della moglie di William sia rimasto "incrollabile" nonostante l'operazione. La Middleton è stata operata nei giorni scorsi all'addome, come spiegato in una nota di Kensington Palace, che però non è scesa nei dettagli. Dunque non si sa di preciso cosa sia successo a Kate, anche se l'ipotesi più diffusa è che possa essersi trattato di diverticolite acuta.

Al momento la principessa è ricoverata alla London Clinic, ma da Palazzo è trapelato che rimarrà in ospedale solo per un'altra settimana. Poi dovrebbe essere trasferita all'Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire, dove si potrà riposare in vista del suo ritorno agli impegni pubblici, comunque non prima di Pasqua. Anche se, secondo qualche voce più ottimista, la Middleton potrebbe riprendere il suo lavoro anche prima, ma ovviamente da remoto.

"Melanoma maligno". Dopo Re Carlo e Kate, Sarah Ferguson: Inghilterra sconvolta

In ogni caso, stando a quanto emerso finora, pare che le condizioni di salute della principessa – definite dalla Bbc "serie" – siano "buone". Intanto, proprio per via di quanto successo a sua moglie, il principe William ha deciso di ridurre notevolmente i suoi impegni ufficiali, così da dedicare più tempo a Kate e ai suoi tre figli. Rimandati, quindi, tutti i suoi prossimi viaggi all'estero.