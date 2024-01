Kate Middleton, l'esperta reale: "Problemi preoccupanti, situazione spaventosa"

23 gennaio 2024 a

"Molto preoccupanti": così l'esperta reale Angela Levin ha definito i problemi di salute di Kate Middleton, operata all'addome nei giorni scorsi. La principessa del Galles al momento è ricoverata alla London Clinic, come comunicato ai sudditi da Kensington Palace in una nota. Nota che però non è scesa nel dettaglio dell'intervento. Dunque, la natura precisa del problema di Kate non è stata specificata. La notizia ha suscitato, neanche a dirlo, molta preoccupazione nel popolo britannico, anche per via della lunga degenza a cui è costretta la futura regina. Dopo la permanenza di un paio di settimane in ospedale, infatti, la Middleton dovrà stare a riposo almeno fino a Pasqua.

La Levin, ponendo l'accento sul lungo ricovero, ha detto: "È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te". Poi ha sottolineato come questa situazione possa risultare particolarmente "spaventosa" per Kate, abituata a un ritmo di vita frenetico e al duro lavoro. In ogni caso, a corte si dice che la principessa continuerà a supervisionare il suo lavoro da reale anche durante il ricovero. Lo farà da remoto. Kensington Palace, invece, ha dichiarato che fornirà aggiornamenti solo quando ci saranno nuove informazioni significative.

Intanto la Middleton può contare sulla presenza del marito, il principe William, che spesso è andato a trovare la principessa alla London clinic, come mostrano alcuni scatti fuori dall'ospedale. Visto il momento difficile, inoltre, il futuro re d'Inghilterra ha deciso di rimandare i suoi ultimi impegni pubblici per prendersi del tempo da dedicare alla moglie e ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.