Milan, fischi a San Siro per Zlatan Ibrahimovic: la sua reazione ammutolisce tutti

Fischi per Zlatan Ibrahimovic dal pubblico di San Siro mentre viene inquadrato nel maxi schermo dello stadio durante la festa per i 125 anni del Milan prima della sfida contro il Genoa. Un momento in cui viene celebrato il passato e i campioni che hanno fatto la storia del club, mentre il Milan non vive una situazione positiva con l'obiettivo scudetto che è ormai impresa e lo sfogo di Paulo Fonseca sull'atteggiamento della squadra.

"Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più", recita lo striscione della Curva Sud mentre vengono premiati Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko entrati nella hall of fame del club con le votazioni dei tifosi. Assente Shevchenko che sarà celebrato in una serata ad hoc.

"Vogliamo continuare a fare la storia". Così Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro il Genoa, commentando la festa relativa ai 125 anni di storia del club rossonero. Sulle parole di Fonseca, lo svedese ha spiegato: "Il mister cerca una reazione, quello che ha detto in pubblico ha detto in privato - ha aggiunto Ibrahimovic -. Sappiamo che possono fare di più, la società è d'accordo con lui e cerchiamo di spingere per fare meglio. Speriamo che la squadra reagisca".