Unrwa, "il 10% del personale Onu a Gaza è terrorista"

"Il 10% dei dipendenti dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gaza ha rapporti con i terroristi di Hamas o della Jihad Islamica", scrive Carlo Nicolato su Libero. È quanto emerge da un rapporto israeliano condiviso con il governo americano "nel quale si rivela con dovizia di particolari e di prove la partecipazione diretta all’attacco del 7 ottobre di almeno 12 di tali dipendenti, già licenziati dall’agenzia". Una notizia che ha convinto diversi Paesi occidentali a sospendere i finanziamenti all’Unrwa. E in questo scenario si aggiunge il fatto che secondo l’Israel National Bureau for Counter Terror Financing, "Hamas riceverebbe ogni mese da 8 a 12 milioni di dollari di sole donazioni online".

