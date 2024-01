Mancia, lo sfogo della cameriera: "Sapete quanto mi hanno dato di mancia"

31 gennaio 2024 a

a

a

Un tavolo di sette persone le lascia una mancia di 2 euro e la cameriera va su tutte le furie: è quanto successo a Natalina, che ha raccontato l'episodio su TikTok. La giovane ha spiegato di aver servito questi clienti per un’ora e mezza, andando anche oltre il suo normale turno di lavoro e fornendo loro il miglior servizio possibile. Ecco perché è stata forte la delusione quando ha scoperto che quel tavolo, dopo aver saldato un conto di 120 euro, le aveva lasciato solo 2 euro di mancia. Un gesto, secondo Natalina, che denota non solo mancanza di apprezzamento per il suo duro lavoro, ma anche mancanza di rispetto.

Durante lo sfogo, la cameriera si è rivolta agli utenti per chiedere un cambio di atteggiamento nei confronti di chi lavora nel settore della ristorazione. Un appello, il suo, volto a sensibilizzare le persone sull’importanza del riconoscimento e del rispetto per il lavoro svolto dai camerieri, spesso sottovalutato. Quella condivisa da Natalina, insomma, è stata un'esperienza piuttosto spiacevole.

"150 euro di mancia". E la cameriera reagisce così: finisce malissimo

L'estate scorsa, invece, era diventato virale un altro caso relativo alla mancia, anche se decisamente diverso in termini di cifre. Si era parlato, infatti, di una mancia da "solo" 500 euro. Un cameriere della Costa Azzurra aveva inseguito un non meglio identificato cliente "ricchissimo" perché la mancia lasciata al locale non era all'altezza delle aspettative.