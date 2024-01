Ristorante, aspetta il conto per 45 minuti e poi fugge via: il video virale

25 gennaio 2024 a

Vanno al ristorante, mangiano e bevono e fuggono via senza pagare il conto. Ma c'è chi le difende e il motivo è piuttosto curioso. Lauren Petrosian ha pubblicato sui social un video mentre si godeva una gran bella cena con una sua amica. La ragazza ha spiegato ai suoi follower che "non è giusto aspettare 45 minuti per ricevere il conto". Ed è proprio su questa tempistica che si gioca tutta la vicenda. Dopo aver atteso per ben tre quarti d'ora, la soluzione è stata quella di "scappare", come ha raccontato la ragazza sui social in un video virale che sta facendo il giro del web. "Questo è il momento opportuno per correre dopo aver aspettato 45 minuti".

E subito dopo questa frase si è aperto un vero e proprio putiferio su tik tok con una parte degli utenti che si schiera con la ragazza e un'altra parte con il ristorante. Lauren ha spiegato che lei e la sua amica hanno aspettato altri 45 minuti, arrivando così a circa 90 minuti, per il conto. Di fatto un'ora e mezza. Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni su TikTok ed ha scatenato un fiume di commenti. "Dopo 30-40 minuti me ne vado, a meno che non sia molto occupato, in quella situazione posso capire", ha tuonato un utente.

E ancora: "Molte volte il pub ha chiuso e ci hanno lasciato lì e quindi abbiamo dato la mancia ai ragazzi che pulivano e ce ne siamo andati", ha scritto un altro follower. Poi qualcuno ricorda: "Spesso è capitato che dopo 20 minuti sono andato via ma il 95% delle volte il cameriere è apparso magicamente con la macchina". E voi da che parte state?