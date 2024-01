Lascia 150 euro di mancia, reazione sconvolgente della cameriera

27 gennaio 2024 a

Spiacevole incomprensione in un ristorante dove una donna di 30 anni ha ridotto la mancia - di ben 150 euro - lasciata alla cameriera, dopo una discussione definita "sgradevole". A raccontare la vicenda su Reddit - poi ripresa anche dal New York Post - è stata una utente che ha scritto di aver lasciato 200 euro in contanti sul tavolo per un conto di 46 euro.

Secondo quanto riporta il sito Leggo.it la donna ha descritto la cameriera come "una brava ragazza". "Ho lasciato contanti sul tavolo dopo che è arrivato il conto e, non avendo bisogno di resto, ci siamo alzati e siamo usciti", ha scritto. "La nostra cameriera ci ha inseguito fino alla porta e ci detto in modo alquanto arrabbiato che dovevamo pagare e che non potevamo semplicemente scappare col conto. Le ho chiesto se avesse guardato il tavolo e, ovviamente, ha detto che non l'aveva fatto".

A quel punto, ha proseguito la donna, "sono tornata al nostro tavolo con lei, ho preso i 200 euro e li ho sostituiti con 50". "Erano sufficienti per coprire il conto e lasciare una piccola mancia. Le ho detto che avrei apprezzato se avesse dato un'occhiata al tavolo prima o se ci avesse fermato con una domanda anziché presumere che volessimo scappare senza pagare".

"Non mi è piaciuto sentirmi dire che sono una ladra", ha aggiunto. E così "la ragazza ha ricevuto una lezione su come non trattare i clienti. Speriamo che le serva per il futuro".