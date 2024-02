Crimea, la nave Ivanovets distrutta in un istante: l'attacco del drone

01 febbraio 2024 a

Il drone si avvicina e colpisce. Poi il bagliore accecante e l'esplosione. La guerra navale tra Russia e Ucraina conta un nuovo capitolo. In queste ore la flotta russa in Crimea ha dovuto incassare un durissimo colpo. La nave missilistica Ivanovets, classe Tarantul, è stata distrutta da un drone navale nel lago Donuzlav. Non è un lago qualunque, è quello più profondo della Crimea. Ad annunciarlo è stato l’intelligence della difesa ucraina che ha divulgato le immagini dell’esplosione su Telegram: "Il valore della nave perduta dallo stato aggressore è di circa 60-70 milioni di dollari", fanno sapere le autorità di Kiev.



Intanto il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto, tra la notte e questa mattina, 11 droni ucraini sopra le regioni russe al confine con l’Ucraina. "È stato sventato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con droni aerei contro siti sul territorio russo", ha affermato il ministero in una nota. «La difesa aerea ha intercettato e distrutto droni sul territorio della regione di Belgorod (quattro droni) e di Kursk (un drone)", ha riferito il dicastero. Secondo la stessa fonte, nella notte altri quattro droni ucraini sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod e due droni sono stati abbattuti sopra la regione di Voronezh. Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha aumentato i suoi attacchi in Russia, ma in genere si concentra sulle regioni di confine come Belgorod. Il 30 dicembre Belgorod, capoluogo della regione, è stata colpita dal più sanguinoso attacco sul suolo russo dall’inizio dell’offensiva il 24 febbraio 2022: 25 persone sono state uccise, un centinaio ferite e diverse centinaia di altre sono state evacuate.