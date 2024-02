Gaza, la sindrome di Monaco di chi chiede la pace: come nel '38 con Hitler

15 febbraio 2024 a

Le parole di Ghali e Dargen D'Amico a Sanremo sul "cessate il fuoco" in Medio Oriente hanno risvegliato gli animi di chi oggi chiede a Israele di bloccare l’operazione militare contro Hamas. Ne parla Marco Patricelli su Libero: "Si chiede insomma di cancellare le cause, la mattanza del 7 ottobre, e vanificarne le conseguenze, l’invasione della Striscia di Gaza. Porgi l’altra guancia è precetto evangelico che non appartiene agli ebrei per cultura religiosa, e che, la storia insegna, neanche ai cristiani che sono stati protagonisti principali di due guerre mondiali, della Shoah, e di miriadi di guerre e guerricciole".

