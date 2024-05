Forza Italia, la tragedia: trovata morta in casa Lisa Labbrozzi, la morte improvvisa

14 maggio 2024 a

Forza Italia e il mondo politico veneto sono sconvolti per la morte improvvisa di Lisa Labbrozzi. Ingegnere e manager, componente del Consiglio di amministrazione di Contarina, Labbrozzi faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni. È stata trovata senza vita questa mattina 14 maggio dai familiari nella sua casa a Casale sul Sile, nel trevigiano.

Lisa Labbrozzi non sembrava avere problemi di salute. Solo qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno di suo nipote e stava preparando il party per i suoi quarant'anni che avrebbe compiuto venerdì 17 maggio.

Invece, questa mattina la tragica scomparsa. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto oggi Lisa, insieme ai genitori, avrebbe dovuto firmare il rogito per una loro proprietà che le avrebbero dovuto cedere. Il papà, Carlo Felice, preoccupato perché Lisa non rispondeva al telefono è entrato nella sua abitazione e l'ha trovata priva di sensi. Ha chiamato subito il 118 ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto che constatarne il decesso.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri secondo i quali le cause della morte non sono dovute a terzi e la Procura di Treviso ha quindi restituito subito la salma ai genitori per i funerali.