Joe Biden e l'insulto a Vladimir Putin: "Pazzo figlio di p***"

22 febbraio 2024 a

a

a

Joe Biden mette nel mirio Vladimir Putin. Il presidente americano non ha usato giri di parole e ha definito il numero uno di Mosca co me un "pazzo figlio di p****". Biden avrebbe usato l'acronimo "sob" che significa "son of a bich". L'attacco diretto al Cremlino è arrivato in un discorso a San Francisco per la raccolta fondi in vista della campagna elettorale per il voto di novembre 2024 per le presidenziali.

“Questa è l’ultima minaccia esistenziale - ha detto - noi abbiamo un pazzo figlio di p*** come quel Putin, e altri, e ci ritroviamo a essere sempre preoccupati riguardo il conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”. I toni dunque diventano più duri e Biden cerca di recuperare consensi polarizzando l'opinione pubblica. E ne ha anche per il suo principale avversario che è davanti nei sondaggi, Donlad Trump. Dopo aver accusato Putin per la morte di Alexei Navalny, è il c'è la bordata su Donald Trump, che, secondo Biden, non avrebbe accusato il capo del Cremlino per la morte di Navalny: "I Repubblicani - ha attaccato - una volta avevano un centro morale che era americano, ma quello sembra essersi perduto”.. Intanto la Casa Bianca è pronta a rilanciare una serie di nuove sanzioni nei confronti della Russia. Dopo la morte di Navalny Washington è pronta a inasprire le sanzioni contro Mosca. Le impronte di Putin sulla morte del dissidente sono troppo evidenti...