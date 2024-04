New York, violinista preso a bottigliate in testa da una donna: il video-choc

11 aprile 2024 a

Immagini spiazzanti e di rara violenza, quelle che arrivano direttamente da New York. O meglio, dalla metropolitana della Grande Mela, una delle più iconiche, celebri e celebrate al mondo.

Ma in questo caso, la metrò newyorkese fa parlare di sé per un atto vile, violento, esecrabile: un'aggressione nei confronti di un violinista. E ad aggredire l'artista è stata una donna, Amira Hunter, la quale ha colpito con tutta forza alla testa con una bottiglia Iain S. Forrest proprio mentre quest'ultimo si esibiva.

Per l'assanto, la Hunter finita anche a processo. E durante la sua comparizione in tribunale, quando è stata interpellata per una sua dichiarazione, al posto di dirsi "innocente" si è detta "colpevole". Tanto che l'avvocato ha subito ha subito interrotto la risposta della sua assistita, temendo disastri ancor peggiori nel caso in cui avesse proseguito ad articolare il suo pensiero.