Re Carlo, "abdica": il primo anniversario dell'incoronazione finisce male

È trascorso un anno dall'incoronazione di re Carlo, avvenuta nell'abbazia di Westminster il 6 maggio del 2023. Al momento, però, quello che sta vivendo la Corona è un periodo piuttosto delicato per le malattie diagnosticate in rapida successione, nei mesi scorsi, al sovrano e alla principessa del Galles Kate Middleton.

Il Palazzo ha ricordato il felice momento dell'anno scorso con un post su Instagram: "Ricorre il primo anniversario dell'incoronazione del Re e della Regina nell'Abbazia di Westminster. Oltre alla cerimonia vera e propria, il weekend dell'incoronazione ha visto una processione in carrozza attraverso il centro di Londra, un fly-past, un saluto reale da parte di 4 mila truppe nei giardini di Buckingham Palace, un concerto dell'incoronazione al Castello di Windsor e un'iniziativa di volontariato in tutto il Regno Unito. Qual è il vostro ricordo preferito del fine settimana?". Il messaggio, come prevedibile, omette qualsiasi riferimento alle recenti difficoltà vissute dalla famiglia reale.

Nonostante la solidità della corona, l'anniversario dell'incoronazione di Carlo III è stato comunque macchiato da una manciata di antimonarchici, che nelle scorse ore si sono incontrati a Trafalgar Square per reclamare l'abolizione della monarchia. Si tratta del gruppo "Republic" che, come scrive l'Evening Standard, ha portato in piazza striscioni e cartelli gialli con su scritto slogan del tipo "Abbasso la corona", "Cambiare il Paese una volta per tutte" e "Abdicate". Proprio il tema dell'abdicazione sembra ricorrere spesso nell'ultimo periodo.

Intanto, si attende a Londra il ritorno di Harry, che l'8 maggio parteciperà al decimo anniversario degli Invictus Games, giochi sportivi per i militari mutilati che lui patrocina fin dalla fondazione. A parte questo, però, pare che il figlio minore del sovrano abbia in agenda anche un incontro con il padre, al quale vorrebbe dire di rallentare con gli impegni pubblici per dedicarsi di più alle cure. La stessa preoccupazione l'avrebbe anche il primogenito di Carlo, William. "Il principe – ha spiegato una fonte al Mirror – vuole che il sovrano concili il recupero fisico con i doveri reali".