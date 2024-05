Russia, arrestato un sergente americano a Vladivostock

07 maggio 2024 a

Un sergente dell’esercito statunitense è stato arrestato in Russia con l’accusa di furto. Lo hanno reso noto due funzionari del Pentagono, come riferisce l’emittente Cbs.

Il sergente, di base in Corea del Sud, è stato arrestato il 2 maggio a Vladivostok, città situata nell'estremo oriente russo dove si era recato per incontrare una donna con la quale aveva una relazione sentimentale. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti sono "a conoscenza di questo caso e di altre questioni relative alla Russia", ma ha detto che non può "dire molto al riguardo in questo momento".

Il tribunale di Vladivostok ha arrestato il militare statunitense Gordon Black con l’accusa di furto. La misura cautelare di detenzione resterà in vigore sino al 2 luglio, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Ria Novosti dalla portavoce del tribunale, Elena Oleneva. "Il tribunale distrettuale Pervomayskij di Vladivostok ha arrestato il militare americano Gordon Black fino al 2 luglio con l’accusa di furto", ha detto Oleneva.

Secondo quanto riporta il sito dell'Ansa il sergente maggiore aveva completato il suo servizio in Corea e stava tornando negli Stati Uniti quando si è fermato a Vladivostok per visitare la donna, hanno riferito quattro i funzionari statunitensi. Black è andato in Russia senza il permesso dei suoi superiori e attualmente si trova in un centro di detenzione: è accusato di furto ai danni di una donna, hanno precisato i funzionari. Non è chiaro ancora se la donna in questione sia la stessa con la quale l'uomo aveva la relazione.