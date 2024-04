Germania, arrestato l'assistente di un eurodeputato: "Spia cinese". La reazione di Pechino

23 aprile 2024 a

Una inquietante vicenda di spionaggio scuote in queste ore la Germania. Un assistente dell’eurodeputato dell’estrema destra dell’Afd, Maximilian Krah, candidato principale anche alle prossime elezioni europee, è stato arrestato in Germania con l’accusa di spionaggio a favore della Cina.

A renderlo noto è la Procura tedesca. L'uomo arrestato è Jian Guo, un cittadino tedesco che, secondo quanto riferito, lavora come assistente di Krah a Bruxelles dal 2019.

L'accusa dei procuratori tedeschi è che Guo sia "un dipendente di un servizio segreto cinese". In particolare, "nel gennaio del 2024 l’imputato ha ripetutamente trasmesso informazioni sui negoziati e sulle decisioni del Parlamento europeo al suo contatto dei servizi segreti". Non solo. Jian Guo è sospettato di aver "spiato i membri dell’opposizione cinese in Germania per conto dei servizi segreti", afferma ancora l’accusa.

L'assistente di Krah è stato arrestato lunedì 22 aprile nella città di Dresda, nella Germania orientale, e le sue case sono state perquisite (ha un alloggio anche a Bruxelles).

Da parte sua, il partito Afd ha affermato che le accuse sono "molto inquietanti". E "poiché non abbiamo altre informazioni sul caso, dobbiamo attendere ulteriori indagini da parte della procura federale", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del partito, Michael Pfalzgraf.

Congetture volte a "diffamare e soffocare la Cina", è il commento laconico del ministero degli Esteri di Pechino, secondo quanto riferisce la Bbc.