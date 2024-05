Russia, "Putin ha visto l'amico di Prigozhin: vuole far saltare la testa di Shoigu"

03 maggio 2024 a

Nel giorno in cui il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu celebra le vittorie dell'esercito di Mosca in Ucraina, il think tank americano Institute for the study of war sgancia una bomba sulla sua testa. Testa che starebbe per rotolare.

Secondo l'Isw, il presidente Vladimir Putin avrebbe intenzione di "limitare" il potere di Shoigu per "bilanciarlo", ma forse sarebbe meglio dire per "punirlo" per non aver ancora raggiunto gli obiettivi militari del Cremlino. La persona individuata da Putin per questo obiettivo sarebbe Alexei Dyumin. il governatore della regione di Tula che lo Zar ha incontrato lo scorso 2 maggio. Dyumin è un ex affiliato del Gruppo Wagner e amico del defunto leader dei mercenari Yevgeny Prigozhin con cui si è sempre apertamente schierato con l'obiettivo di prendere il posto di Shoigu al ministero della Difesa. Fonti interne russe hanno suggerito che il Cremlino potrebbe nominare Dyumin per un nuovo ruolo legato all’industria della difesa russa.

Mentre si diffondono questi rumors, Shoigu come detto fa la voce grossa e rivendica i successi della propria gestione della guerra. Le truppe russe, sottolinea, "continuano a irrompere nel sistema delle roccaforti nemiche lungo l'intera linea di contatto di combattimento mentre le unità delle forze armate ucraine tentano senza successo di aggrapparsi alle singole linee". "Sotto il nostro assalto sono costrette ad abbandonare le loro posizioni e a ritirarsi", aggiunge nel corso di una conferenza tematica chiamata con la leadership delle forze armate, secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti.

"L'esercito ucraino sta cercando di mantenere alcune linee difensive, ma deve abbandonare le sue posizioni e ritirarsi sotto la nostra pressione - spiega Shoigu -. Abbiamo preso il controllo di 547 chilometri quadrati nel territorio delle nuove regioni della Russia dall'inizio di quest'anno". Nelle ultime due settimane, Mosca avrebbe preso il controllo di tre comunità nella Repubblica popolare di Donetsk, Novobakhmutovka, Semyonovka e Berdychi.

Dall'inizio del'anno, sono le cifre comunicate dal ministro della Difesa russo, l'Ucraina ha perso oltre 111.000 soldati e le truppe russe hanno distrutto oltre 21.000 mezzi e pezzi di artiglieria nemici. "Gli Stati Uniti e i loro alleati chiedono che l'Ucraina scoraggi l'offensiva delle truppe russe. Di conseguenza, le perdite giornaliere del nemico sono aumentate fino a 1.000 in aprile - conclude Shoigu -. Stanno mandando con la forza in prima linea gli ucraini che non vogliono combattere", Trionfi che però potrebbero non bastargli per salvare poltrona e potere.