New Jersey, bimba risucchiata dall'ascensore: il video-choc fa il giro del mondo

Un video sconvolgente, non adatto a chi è particolarmente impressionabile. Immagini che arrivano dagli Usa, dove il video è stato rilanciato da tutti i telegiornali. L'episodio è avvenuto nel New Jersey, dove una bambina è stata letteralmente stata risucchiata da un ascensore. Il finale, lo anticipiamo, non è stato tragico. Ma le immagini sono un pugno nello stomaco.

La bimba si chiama Zoe Garatziotis ed ha cinque anni. Stava passando una giornata in piscina nel residence la sua famiglia, ad Hoboken, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. E quando ha preso l'ascensore, ecco che al settimo piano le si è infilato il braccio in una fessura, dunque vine letteralmente risucchiata. Il portiere della struttura ha sentito le urla, a sette piani di distanza. "Ho corso su tutte e sette le rampe di scale e ho sentito urla per tutto il tempo", ha raccontato Manny Batista a diverse televisioni. Il braccio di Zoe era stato risucchiato da una piccola fessura tra ascensore e muro, per restare intrappolato per tre lunghissimi minuti.

Nelle immagini a circuito chiuso si vedono la madre della piccola e altri due bimbi che tentavano di estrarla. Ce la fanno solo dopo tre minuti, dopo averle spalmato una lozione sul braccio. Nessun epilogo tragico, ma conseguenze impattanti: la piccola, oltre al trauma psicologico, ha avuto bisogno di venti punti di sutura. Ora è impegnata in visite mensili per curare la ferita. La famiglia nel frattempo ha intentato una causa milionaria contro la struttura di cui era ospite.