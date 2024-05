Vladimir Putin, bomba atomica sulle Europee: armi nucleari, i rumors sul piano

07 maggio 2024 a

Mosca usa la minaccia nucleare per controllare l'Occidente. Ne è convinto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) che ha contato le volte che Vladimir Putin ha citato le armi atomiche a scopo intimidatorio durante questi mesi di guerra di occupazione dell'Ucraina. Sono arrivati a contare sessantasei minacce (e lo studio si fermava all’estate 2023) alle quali si aggiungono quelle delle ultime settimane, così ricorrenti che Isw registra un intensificarsi dei casi, a ridosso delle elezioni europee della campagna elettorale, del "controllo difensivo" usato dal Cremlino per spaventare i governi e gli elettori del Vecchio Continente con l'obiettivo di indurre l'Occidente a smettere di fornire sostegno militare a Kiev.

Il rapporto del centro studi statunitense, spiega che "il controllo riflessivo" è un elemento chiave degli strumenti di guerra ibrida della Russia: si tratta di una tattica basata sul modellamento di un avversario con operazioni retoriche e informative mirate, in modo che l'avversario intraprenda volontariamente azioni vantaggiose per la Russia. Il matematico sovietico Vladimir Lefebvre, ricorda l'Isw, definì il controllo riflessivo come "il processo di trasferimento delle ragioni per prendere una decisione" a un avversario attraverso "provocazioni, trame, finzioni, creazione di oggetti falsi e bugie di ogni tipo".

"Esercitazioni con armi nucleari tattiche": l'ordine di Putin, mondo col fiato sospeso

Ricorda Daniele Raineri su Repubblica che l’inizio dell’invasione, nel febbraio 2022, è stato il periodo nel quale le minacce di una escalation atomica da parte della Russia sono state più forti. Poi la frequenza si è diradata. Ora, a un mese dalle elezioni per il Parlamento europeo - spargendo il panico tra gli elettori a tutto vantaggio dei partiti contrari all’invio di aiuti militari all’Ucraina, e quindi a vantaggio anche di Mosca - il ministero della Difesa russo ha annunciato per la prima volta esercitazioni di terra con le armi nucleari tattiche. Come in ogni prima volta, puntualizza Raineri, soltanto in futuro capiremo che cosa stanno facendo fare i militari russi; di certo c'è quanto sta facendo Putin a livello politico: lanciare l’ennesimo messaggio aggressivo contro i governi alleati dell’Ucraina.