Franziska Giffey aggredita a Berlino: con un colpo alla testa

La politica socialdemocratica Franziska Giffey è stata aggredita ieri pomeriggio da un uomo in una biblioteca a Rudow, a Berlino, e colpita alla testa. Lo ha riferito la polizia tedesca precisando che l’ex sindaco di Berlino è stata brevemente ricoverata in ospedale per il dolore alla testa e al collo. L’aggressore si è allontanato e sull’episodio le forze dell’ordine stanno indagando. L'ex sindaca della capitale, che ha lavorato anche come ministra della Famiglia al fianco di Angela Merkel in passato, è stata aggredita ieri nel quartiere di Neukoelln. La 46enne è stata colpita "alle spalle da un uomo che ha usato una borsa che conteneva qualcosa di duro e che le ha inferto un colpo alla testa e al collo".

Subito dopo l'aggressore è scappato. Giffey si è fatta soccorrere in ospedale per le medicazioni, ma è anche stata velocemente dimessa. Sul fatto è stata aperta una indagine. Venerdì scorso il capolista dell'Spd Matthias Ecke era stato aggredito e gravemente ferito da un gruppo di teenager.

In Germania dunque si respira aria di tensione in vista delle prossime Europee dell'8 e del 9 giugno. Questi episodi come è del resto prevedibile stanno avvelenando la campagna elettorale. E tutti i partiti come in Italia sono impegnati in una battaglia senza esclusione di colpi.