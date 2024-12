Ballando, bomba di Striscia su Guillermo Mariotto: "Che figlia de 'na mign***", un rovinoso fuorionda

15 dicembre 2024 a

Dopo giorni di dubbi e speculazioni, Guillermo Mariotto è rientrato al suo posto di giudice a Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 14 dicembre in onda su Rai 1, lo stilista ha fatto il suo ingresso dopo una lunga parte di diretta, porgendo le sue scuse al pubblico e alla conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima, nel commentare la vicenda, ha sottolineato che sia la produzione sia la Rai hanno deciso di supportare Mariotto in un momento per lui delicato, pur riconoscendo il suo errore: “Un cartellino giallo” è stato il modo scelto per ammonire l’accaduto, senza però procedere con un’esclusione definitiva.

Tuttavia, proprio prima dell’entrata in studio di Mariotto, un episodio registrato dai microfoni accesi dietro le quinte non è passato inosservato. Il pubblico a casa, sempre attento, ha colto una frase in sottofondo che ha immediatamente scatenato reazioni. Anche Striscia la Notizia, il programma satirico di Antonio Ricci, ha rilanciato sui suoi profili social il clamoroso fuorionda, accompagnandolo con sottotitoli che hanno ingigantito il caso.

L’esclamazione registrata è stata chiara: “Che figlia de 'na mign***. Mariotto sei tu?” Una frase che, pur priva di contesto chiaro, ha sollevato un’ondata di curiosità e commenti online. Lo stesso account social di Striscia la Notizia ha ripreso l’accaduto, scrivendo: “Avete sentito anche voi?” e lasciando spazio a interpretazioni e congetture da parte degli utenti.

Non sono state fornite ulteriori informazioni su chi fosse il destinatario del presunto insulto, ma la frase è bastata per accendere discussioni sui social, portando ancora una volta il nome di Mariotto al centro del dibattito. Tra i commenti, si alternano ironia e indignazione, con molti che si chiedono se questo nuovo episodio possa avere ripercussioni per il giudice, già al centro di polemiche per il suo abbandono improvviso della trasmissione qualche settimana fa.

Con questo ennesimo capitolo, Ballando con le Stelle conferma il suo status di programma capace non solo di intrattenere, ma anche di generare momenti di tensione e curiosità che coinvolgono il pubblico ben oltre lo spettacolo danzereccio. Già, ques'anno le polemiche sono infinite...