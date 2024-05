Russia, il nuovo simbolo sui mezzi che scatena le teorie: "Manovra con 100.000 uomini"

12 maggio 2024 a

"In alcune zone del fronte il nemico ha un successo parziale mentre in altre aree l’esercito ucraino sta spiazzando il nemico e migliorando la sua posizione tattica". A farlo sapere è il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi su Telegram, secondo quanto riporta RBC-Ucraina. Secondo il capo delle forze ucraine, la situazione nella regione di Kharkiv è peggiorata, i combattimenti continuano nelle zone di confine. Nelle direzioni Kupyansk, Siversk, Lymansk, Pokrovsky continuano feroci battaglie, la situazione sta cambiando in modo molto dinamico, scrive ancora Syrsky: "In alcune aree, il nemico ha un successo parziale, in altre, le forze di difesa stanno respingendo il nemico e migliorando la loro posizione tattica", ha detto. Inoltre, il nemico non smette di tentare di avanzare verso Chasovoy Yar in direzione di Kramatorsk. I russi continuano la loro offensiva a est della città. "Gli occupanti stanno cercando di riconquistare la posizione perduta nella zona di Klishchiivka vicino a Bakhmut".

"Nonostante la difficile situazione al fronte, le unità vengono ruotate per far riposare i militari e ripristinare l’efficacia di combattimento delle brigate", ha aggiunto il comandante in capo delle Forze armate ucraine. I russi si stanno ora concentrando su diverse linee del fronte. Gli occupanti stanno cercando di avanzare verso la città di Chasiv Yar. Ciò aprirà loro la strada all’agglomerato di Kramatorsk. Inoltre, le forze russe esercitano pressioni sulla direzione di Avdiyiv, dove sono in corso pesanti combattimenti. Questa settimana, le truppe russe hanno tentato di sfondare la difesa delle forze armate nel nord della regione di Kharkiv.

"Mosca ci sta attaccando su tutta la linea del fronte": ucraini lasciano le postazioni

Secondo il servizio DeepState, i russi potrebbero entrare in sei insediamenti vicino al confine, scrive RBC-Ucraina. E in queste ore a preoccupare gli analisti, come riporta Repubblica, è un simbolo comparso sui mezzi nella zona di Kharkiv. Sui mezzi russi infatti è comparso un disegno simile a quelli usati all'inizio dell'invasione che fa pensare a una grande offensiva. Molti temono sia un inganno, per indebolire le difese nel Donbass. I blogger russi ritengono che quel simbolo possa indicare il Corpo d'Armata Nord radunato per scagliare l'attacco contro Kharkiv. Si tratterebbe di una manovra a tenaglia che potrebbe coinvolgere almeno 100.000 uomini.