Francia, testato il missile nucleare Asmpa-R: messaggio a Putin?

23 maggio 2024 a

a

a

Parigi ha testato un missile con capacità nucleare: si tratta del primo lancio della nuova versione dell'Asmpa-R, missile a medio raggio con capacità nucleare progettato per essere lanciato da un aereo da caccia Rafale. A riferirlo il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, che ha espresso "grande soddisfazione per il successo del primo lancio di valutazione". "Il missile, sviluppato da Mbda, è stato lanciato nell'ambito dell'operazione Durandal - ha scritto sulla piattaforma X -. Questa operazione, rappresentativa di un raid strategico, è stata condotta sopra il territorio francese".

Il raid, composto da aerei cisterna A330 Phénix e Rafale B delle Forze aeree strategiche, ha affrontato la minaccia di opposizione da parte di mezzi aria-aria e terra-aria dell'Aeronautica militare francese e del Ministero dello Spazio. "L'operazione Durandal, pianificata da tempo - ha proseguito il ministro - realizza l’ambizione prevista dalla legge sulla programmazione militare per la nostra deterrenza nucleare, di cui dimostra l’eccellenza e la credibilità operativa".

Il test è stato effettuato ieri, dopo che la Russia ha dichiarato di aver iniziato esercitazioni nucleari nel suo distretto militare meridionale, che si estende fino al territorio ucraino occupato. Un annuncio, quello di Mosca, in parte diretto alla Francia dopo che il presidente Emmanuel Macron non ha escluso l'invio di truppe in Ucraina.