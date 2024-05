Palma di Maiorca, crolla la terrazza del ristorante: morti e decine di feriti

23 maggio 2024 a

a

a

Una tragedia. Almeno quattro persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante nella località turistica della Playa de Palma, a Palma di Maiorca. Secondo i servizi di emergenza, il crollo sarebbe avvenuto intorno in un edificio al civico 36 di Calle Cartago nel ristorante Medusa Beach Club dove, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto la terrazza del locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti. Secondo i servizi di emergenza, il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle 20:30. Un orario di punta per chi frequenta i ristoranti. Come riferisce il quotidiano spagnolo El Pais il primo piano è crollato ed è sprofondato nel seminterrato, intrappolando diversi clienti che si trovavano sul posto. Il Medusa Beach Club si trova nella zona Playa de Palma, polo turistico tedesco. Nel frattempo altri turisti continuano a cenare e ballare nei locali della zona. Sul posto sono intervenute decine di ambulanze per trasportare in ospedale i feriti.