Lione, attacco con coltello in metro: 4 feriti, chi c'è dietro l'aggressione

Attacco con coltello nella metropolitana di Lione, nel centro della Francia: quattro persone sono rimaste ferite. L'aggressore è un 27enne, che è già stato fermato dalla polizia, come ha assicurato su X il vice responsabile della sicurezza della città, Mohamed Chihi. Si tratterebbe di un uomo ricoverato in passato in ospedale per disturbi psichiatrici, stando alle informazioni raccolte dal quotidiano locale Le Progrès. Dei feriti, i due più gravi sono stati portati d’emergenza in ospedale: sarebbero stati colpiti all'addome. Per fortuna, però, pur essendo piuttosto gravi sono fuori pericolo. Gli altri due sono stati colpiti in modo più lieve alle braccia. Trasportata in ospedale anche una donna in stato di shock che ha assistito all'aggressione.

L'attacco è avvenuto tra le stazioni Debourg e Jean-Jaurès di Lione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio. Dopo la cattura dell'aggressore, l'indagine sul pluritentato omicidio è stata affidata alla direzione interdipartimentale della polizia nazionale (Dipn) di Lione. Al momento, comunque, non è stata allertata la Procura nazionale antiterrorismo.

Secondo un portavoce del servizio d'ordine della metro, il vagone era pieno al momento dell'attacco. Subito dopo gli accoltellamenti, poi, il 27enne avrebbe cercato di sbarazzarsi dell'arma, un coltello a scatto, ma senza successo: l'oggetto gli è stato trovato addosso, insieme con un passaporto.