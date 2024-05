Kate Middleton, la rivelazione di Concha Calleja: "Peggiora, dovrà operarsi di nuovo"

28 maggio 2024 a

a

a

Kate Middleton peggiora. Fonti vicine a Kensington Palace sostengono che il principe William e Re Carlo sono molto preoccupati per la sua salute. La principessa del Galles dopo l'intervento chirurgico per rimuovere il tumore si è sottoposta a un ciclo di chemioterapia che però ha molti effetti collaterali che la stanno mettendo a durissima prova.

E poco incoraggianti sono anche le indiscrezioni della giornalista spagnola Concha Calleja che ha rivelato che Kate sta attraversando momenti piuttosto complicati: "Vorrei dirvi che il peggio è passato, ma non è vero. Il peggio non è ancora arrivato. Il trattamento non finirà prima del mese di agosto e Kate dovrà subire un altro intervento chirurgico prima della fine dell'anno".

"Sta male, molto male": Kate Middleton e il tumore, l'ultima atroce conferma

Secondo un'altra giornalista spagnola, Pilar Eyre, che cita un corrispondente di un importante quotidiano inglese, "William sta per esplodere". "Tutto ha contribuito a destabilizzare la sua vita, a distruggere l'equilibrio precario che aveva raggiunto dopo la terribile morte di sua madre, i confronti con suo padre, la rottura con suo fratello e la sua antipatia per Camilla, un equilibrio raggiunto grazie alla aiuto di Kate, la sua roccia, come la chiama lui", ha scritto Pilar in un articolo. "La malattia di sua moglie e di suo padre, il fatto di allevare da solo i suoi figli in un'età molto difficile, la pressione affinché assuma le sue funzioni e la prospettiva di diventare re prima del previsto lo gettano in un terribile stato di angoscia". Pare anche che William tema il peggio per la sua Kate.