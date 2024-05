Kate Middleton, indiscrezioni da Palazzo: "Dove è stata vista sempre più spesso"

27 maggio 2024 a

"Mi è stato detto da più fonti che la principessa del Galles è stata vista in giro più spesso nelle ultime settimane": una notizia che infonde speranza quella data dalla giornalista inglese del Daily Mail, Rebecca English, a proposito di Kate Middleton. In generale, comunque, ci sarebbe grande comprensione a Palazzo per la futura regina d'Inghilterra, che lo scorso marzo ha rivelato di essere malata di cancro. "Nessuno vuole mettere pressione su Catherine - ha svelato una fonte all’editorialista del Daily Mail, Richard Eden -. L’unica cosa che conta al momento è che lei stia meglio. Sta attraversando un calvario quest’anno".

Sul possibile ritorno di Kate in pubblico, invece, c'è più incertezza. Nei giorni scorsi Kensington Palace ha fatto sapere che "la principessa non tornerà ai suoi doveri fino a quando i medici non le daranno il via libera. Quest’anno non ha partecipato ad alcun impegno pubblico". La sua comparsa sulla scena pubblica, però, potrebbe avvenire prima di quanto si pensi: in autunno, secondo fonti vicine alla reale.

La stessa Middleton non vedrebbe l'ora di tornare ai suoi doveri reali. Del resto lo aveva già detto durante il videomessaggio in cui annunciava la sua malattia: "Il mio lavoro mi ha sempre portato una profonda gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma ora devo concentrarmi sulla mia completa guarigione". Un insider, inoltre, ha spiegato anche che "la concessione alla principessa di tutto il tempo necessario per guarire dimostra l’importanza che Sua Altezza Reale riveste per il futuro della monarchia".