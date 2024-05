Kate Middleton, "superato il punto critico": l'ultima indiscrezione da Palazzo

30 maggio 2024 a

Kate Middleton ha "superato il punto critico" delle cure e si sente molto meglio: lo rivelano a Vanity Fair Usa alcune fonti vicine alla principessa, che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malata di cancro. Secondo queste indiscrezioni, la futura regina d'Inghilterra non avrebbe fretta di tornare al lavoro, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla sua guarigione. Una fonte autorevole ha affermato che "non c’è una tempistica e di certo non c’è fretta. Avverrà quando Catherine si sentirà pronta e quando avrà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al 100% al lavoro, su questo non ci sono dubbi". Una data per il suo ritorno agli impegni pubblici, insomma, ancora non c'è.

La principessa del Galles non partecipa a un impegno pubblico ufficiale dal giorno di Natale. Ora, in riferimento al trattamento cui si sta sottoponendo, un amico di famiglia avrebbe rivelato: "È stato un grande sollievo che tolleri bene i farmaci e stia davvero molto meglio. Naturalmente è stato un periodo molto impegnativo e carico di preoccupazioni. Tutti si sono stretti intorno a lei: William, i genitori, la sorella e il fratello".

Mentre Kate pensa solo a riprendersi nel più breve tempo possibile, con lei c'è sempre il marito che, oltre ad affrontare una serie di impegni ufficiali, si prende cura dei tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Lo scorso fine settimana, William è stato avvistato insieme al primogenito George alla finale della FA Cup allo stadio di Wembley. Questa settimana, invece, i bambini sono in vacanza di metà trimestre. Per questo è probabile che la famiglia si sia trasferita per una breve vacanza ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna.