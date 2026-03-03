Iran, incubo a Dubai: sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia

Non ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai. Tra le decine di migliaia di nostri connazionali rimasti "intrappolati" nel Golfo dall'escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ci sono i 563 passeggeri a bordo della nave da crociera Msc Euribia, ferma da sabato nel porto di Rashid a Dubai dove resterà fino a nuovo avviso.

Per loro, come per i passeggeri delle altre cinque navi da crociera bloccate nel Golfo anche ad Abu Dhabi e Doha, non si prospetta una soluzione a breve termine: non possono sbarcare per motivi di sicurezza (è ammessa al massimo una passeggiata a terra nel terminal) e ovviamente non sono prioritari per i rimpatri con i pochissimi voli in partenza.

Il blocco dello Stretto di Hormuz rende anche impraticabile una partenza delle navi, tutte a pieno carico, per lasciare il Golfo. Le altre compagnie coinvolte sono la tedesca TUI Cruises (con Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5), la saudita Aroya Cruises (Aroya Manara) e la greca Celestyal Cruises (Celestyal Journey e Celestyal Discovery).

Dalla Mein Schiff 4, ferma ad Abu Dhabi, domenica mattina è stato avvistato un missile finito in mare a poca distanza, secondo quanto riferito da Euronews. La Costa aveva già sospeso le crociere nel Golfo dall'estate scorsa alla luce della situazione in Medio Oriente "fluida e imprevedibile per il prossimo futuro". Di qui la scelta di non operare per la stagione invernale 2025/26 gli itinerari negli Emirati Arabi Uniti e da e per Dubai.

Tutte le compagnie hanno assicurato che continueranno a ospitare a bordo i loro ospiti con tutti i servizi fino al rimpatrio in sicurezza. I ritardi a catena, però, rischiano di compromettere la stagione crocieristica come non accadeva dai tempi del Covid. Per motivi di sicurezza Msc ha già cancellato le prossime crociere di Euribia con partenza da Dubai il 7 marzo, da Doha l'8 marzo e da Abu Dhabi l'11 marzo.