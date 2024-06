Kate Middleton, il commesso vuota il sacco: "La ho incontrata, ecco cosa posso dire"

08 giugno 2024 a

Dallo scorso marzo Kate Middleton non si è più mostrata in pubblico: ogni impegno ufficiale, infatti, è stato annullato a causa dei suoi problemi di salute, a causa di quel tumore che la tormenta. La principessa e moglie di William, ora, si sta sottoponendo a un ciclo di chemio terapia. Ma stando alle indiscrezioni avrebbe approfittato delle prime giornate di bel tempo per concedersi del tempo all'aria aperta insieme alla sua famiglia, a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis.

Ma non solo: qualcuno la avrebbe anche incontrata. Infatti Kate e William nel weekend sono andato nel Norfolk, ad Anmer Hall, loro residenza di campagna, un posto isolato in cui la Middleton evidentemente si è sentita tranquilla a tal punto da poter uscire di casa. Infatti erano stati segnalati diversi "avvistamenti" dei Principi del Galles, ma non sono trapelati ulteriori dettagli.

Ora, però, a parlare è il commesso di un negozio di alimentari, Bakers and Laners, il quale ha rivelato di aver incontrato proprio Kate Middleton e William. "Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero -ha spiegato -. Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene", ha concluso il commesso. Una piccola testimonianza che, però, dà speranza in un momento difficilissimo.