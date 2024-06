Al Jazeera e Albanese, quando l'informazione si schiera coi terroristi

10 giugno 2024 a

Sempre sulla notizia, ma solo perché ne era artefice militando simultaneamente in Al Jazeera e in Hamas. Più che Arlecchino servitore di due padroni, un giornalista sul libro paga di criminali terroristi. Abdallah Aljamal era infatti uno dei carcerieri di tre dei quattro ostaggi israeliani che teneva sotto controllo nella sua abitazione familiare di Nuseirat. Lo ha rivelato l'esercito dopo il blitz a Gaza che ha riportato a casa con una complessa operazione Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov da otto mesi nelle mani dei tagliagole palestinesi. Chi si stupisce oggi del coinvolgimento del giornalista delle tv del Qatar che Israele da tempo ritiene cassa di risonanza della propaganda di Hamas (e di conseguenza oscurata per altri 45 giorni), ha la memoria corta non solo su quanto accaduto il 7 ottobre, ma anche sulle immagini realizzate nel corso della mattanza, dove emergeva la chiara e cinica partecipazione di giornalisti embedded.